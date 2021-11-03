السجن 10 سنوات بحق مدير التسجيل العقاري السابق في نينوى ومعاونيه

2021/11/03 | 14:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت محكمة جنايات نينوى، حكما بالسجن 10 سنوات بحق مدير التسجيل العقاري السابق ومعاونيه وذلك عن تزويرهم عقار عائد الى مديرية بلدية الموصل.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المحكمة أصدرت حكمها بالسجن المؤقت لمدة عشرة سنوات وفقآ لأحكام المادة ٢٨٩ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ …

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