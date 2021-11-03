فرنسا تعلن موافقتها على زيادة أعداد الطلبة العراقيين المقبولين في جامعاتها

2021/11/03 | 14:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد السفير الفرنسي في بغداد ايريك شوفاليه ان بلاده وافقت على زيادة اعداد الطلبة العراقيين المقبولين في جامعاتها .وقال شوفاليه خلال لقائه زير التربية علي حميد الدليمي، ان حكومته تعمل على دعم العراق في نظامه التعليمي عن طريق التحدث مع شركائِها في الاتحاد الاوروبي والسعي الى عقد اجتماعات فنية بين الوزارة والسفارة لتنظيم هذه العلاقة التشاركية في المجال التربوي، لافتاً الى :" ان هناك تعليمات من الرئيس الفرنسي تقضي بضرورة زيادة اعداد الطلبة العراقيين المقبولين في الجامعات الفرنسية".قالت الوزارة في بيان: " ان الطرفين بحثا أفق التعاون العلمي والتربوي وسبل تعزيزها بما يحقق المصلحة العامة للبلدين" .واكد الوزير وفقاً للبيان، أن "العراق يُعاني من مشكلة ازدواجية الدوام بسبب نقص المباني المدرسية والكثافة السكانية العالية التي تتطلب بناء آلاف المدارس، فضلاً عن امتلاك البلاد ثروة شبابية كبيرة تحتاج الى جهود مضاعفة لتوفير التعليم الجيد لها".واضاف:" نحتاج الى مساندة الاصدقاء في الحكومة الفرنسية لدعم المدرسة العراقية في باريس التي تعد صرحاً تربوياً عريقاً يستقبل جميع الجاليات العربية الموجودة هناك"./انتهى8

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