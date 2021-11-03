الحرس الثوري الايراني يسيطر على ناقلة اميركية في بحر عمان

2021/11/03 | 14:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ سيطرت قوات الحرس الثوري الايراني على ناقلة نفط اميركية في بحر عمان وتوجهت بها الى المياه الاقليمية الايرانية .ونقلت وكالة / ارنا / عن قناة "خبر" الاخبارية الایرانیة ، قولها :" ان القوات الأمريكية صادرت حاملة نفط تحمل شحنة من النفط الإيراني في بحر عمان ونقلته الى حاملة نفط أخرى.وبالتزامن تحركت قوات حرس الثورة الاسلامية ونفذت عملية انزال على الناقلة الاميركية وسيطرت عليها، وقامت على الفور بتوجيه الناقلة نحو المياه الاقليمية الايرانية".واضافت :" بعد ذلك حاولت مروحيات وسفن حربية اميركية استعادة السيطرة على الناقلة لكنها فشلت في ذلك .وتدخلت مجددا عدة قطع بحرية اميركية بجهود اكبر لقطع مسير الناقلة وتغييره الا انها فشلت".واكدت قناة "خبر" الاخبارية الایرانیة ان جميع محاولات القوات الأمريكية لصد مسار حاملة النفط باءت بالفشل وهي الان في مياه الجمهورية الاسلامية./ انتهى

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