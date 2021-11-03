الإمارات تقدم 10 ملايين دولار لتركيا للتغلب على أضرار الحرائق والفيضانات

2021/11/03 | 14:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دولة الإمارات عن تقديم 10 ملايين دولار لتركيا، وذلك "للمساهمة في دعم مراحل إعادة التأهيل لبعض المناطق التركية التي تضررت من حرائق الغابات والفيضانات التي اجتاحت هذه المناطق"، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام).

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