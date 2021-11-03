رئيس الطائفة المندائية في العراق: لم نتعرض الى ضغوط

2021/11/03 | 14:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر نائب رئيس الطائفة المندائية في العراق، نظام كريدي رحيمة، أن المندائيين لم يتعرضوا لأي ضغوط والطائفة قامت بالاحتفال بمناسباتها الدينية في بغداد والبصرة وباقي المحافظات “بشكل محدود” بسبب انتشار فايروس كورونا، داعياً الحكومة العراقية الى إدراج اللغة والديانة الصابئية … Readmore

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