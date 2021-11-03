الطائفية السياسية وسيادة الطبقات الفرعية - لطفي حاتم

2021/11/03 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لطفي_حاتم مرت التشكيلة الاجتماعية العراقية بتغيرات سياسية اجتماعية تبعا لمراحل تطورها الاجتماعي -الاقتصادي وأدوار طبقاتها الاجتماعية فضلاً عن أشكال الممارسة السياسية المعتمدة في كفاح أحزابها السياسية المتنازعة.- استنادا الى تلك المقدمة السياسية أسعى الى تقديم رؤية عامة مكثفة لتلك التبدلات عبر مراحل تطور الدولة العراقية متمثلة ب-أولا-الطبقات الفاعلة في تشكيلة العراق الاجتماعية.



ثانيا - ثورة تموز ......





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