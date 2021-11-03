2021/11/03 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن السبب الحقيقي وراء غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواجهة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي أمام لايبزيغ الألماني في دوري أبطال أوروبا، الليلة.وأكدت الصحيفة أن لياقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة قديمة تُبعد ميسي عن سان جيرمان المركز الخبري الوطني.

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