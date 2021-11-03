إيران تعلن إحباط محاولة أميركية لمصادرة ناقلة نفط في بحر عمان

2021/11/03 | 14:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني محاولة أميركية لمصادرة ناقلة نفط محمّلة بنفط إيراني في بحر عمان، وفق ما أفاد التلفزيون الإيراني، من دون أن يحدد تاريخ ذلك.وأوضح التلفزيون أن “الولايات المتحدة صادرت ناقلة تحمل نفطا إيرانيا معدا للتصدير … Readmore

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