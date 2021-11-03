2021/11/03 | 14:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ أعلن إسماعيل تشاتاقلي نائب وزير الداخلية التركي اليوم الأربعاء، أن قوات بلاده تمكنت من قتل 98 من مسلحي حزب العمال الكردستاني وداعش خلال عملياتها الأمنية في شهر تشرين الأول الماضي.وقال في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة، أن من بين الإرهابيين الذين تم قتلهم خلال الشهر الماضي 71 عنصراً من تنظيم "بي كا كا / حزب العمال الكردستاني / و27 من "داعش".وأشار إلى توقيف ألفين و621 من المشتبه بهم وايداع 492 منهم في السجون لثبوت ارتكابهم الجرائم ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعلن عن مقتل 98 من مسلحي حزب العمال الكردستاني وداعش خلال الشهر الماضي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعلن عن مقتل 98 من مسلحي حزب العمال الكردستاني وداعش خلال الشهر الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).