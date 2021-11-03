بلغاريا تحشد قوات على حدودها مع تركيا لمنع موجات الهجرة

2021/11/03 | 14:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ أعلنت بلغاريا اليوم الأربعاء، أنها أرسلت قوات عسكرية إضافية إلى حدودها مع تركيا، لمنع تدفق مهاجرين غير نظاميين إلى أراضيها.ونقلت وكالة بريس للانباء التركية عن وزير الدفاع البلغاري جورجي بانايوتوف، خلال مقابلة مع التلفزيون البلغاري الرسمي ان اكثر من 350 عسكريا تم توجيههم إلى المناطق القريبة من الحدود التركية .وأضاف أن حكومة بلاده بدأت باتخاذ تدابير أكثر صرامة على الحدود خاصة مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان وهروب الناس من هذا البلد.وذكر أن معطيات وزارة الداخلية البلغارية تشير إلى ارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا البلاد من الجانب التركي خلال الاشهر القليلة الماضية ./انتهى

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