2021/11/03 | 14:52 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق مهرجان الابداع الدولي في الحبانية بمشاركة وفود عربية وبحضور جماهيري واسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/03 | 14:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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