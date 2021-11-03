هل تنقلب أمريكا أخيرًا ضد محمد بن سلمان؟

2021/11/03 | 14:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد فشل ابن سلمان في اغتيال الجبري، احتجز اثنين من أبنائه في الرياض، ولا يزالان في السجن.

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