النفط العراقية: يشترط خفض تكلفة مشروع أنابيب البصرة- عقبة دون 9 مليارات دولار

2021/11/03 | 14:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، أن مشروع أنابيب (البصرة - عقبة) لا زال قيد النقاش الفني والتجاري، رغم وصول المفاوضات الى مراحل متطورة؛ بهدف أن يضيف المشروع قيمة اقتصادية للعراق والأردن.وقالت وزارة النفط، في بيان لها اليوم، بحسب …

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