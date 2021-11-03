2021/11/03 | 15:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أهمية رسم سياسة عامة تُحقق التنمية وتعزز الإصلاحات الاقتصادية.

وذكر بيان عن مكتب صالح ان الاخير “استقبل في قصر السلام ببغداد، اليوم وزير التخطيط خالد بتال وجرى، خلال اللقاء، التأكيد علىأهمية رسم السياسات العامة في البلد لتحقيق التنمية الاقتصادية والدور المهم لوزارة التخطيط في هذا الصدد، من أجل تقديم أفضلالخدمات للمواطنين وتهيئة فرص العمل والحدّ من معدلات الفقر والبطالة“.

واضاف “كما تم التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لإيجاد سياسة مالية واقتصادية تحقق الاستقرار وتعزز الإصلاحات على مختلفالصعد والقطاعات من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي، ودعم القطاع الخاص والاستثمار“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يؤكد أهمية رسم سياسة عامة تُحقق التنمية وتعزز الإصلاحات الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يؤكد أهمية رسم سياسة عامة تُحقق التنمية وتعزز الإصلاحات الاقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).