اجتماع ليبي تركي يبحث التعاون الأمني

2021/11/03 | 15:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث اجتماع بديوان وزارة الداخلية الليبية مع وفد تركي التعاون الأمني بين ليبيا وتركيا في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأمن السواحل.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال)، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع مع الوفد الأمني التركي، الذي يزور ليبيا، عقد أمس الثلاثاء وضم مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية لواء علي النويصري ومدير إدارة العلاقات والتعاون عميد صلاح الدين بن سليمان” ومدير الإدارة العامة لطيران الشرطة عميد الطاهر القرباع، وعميد أسامة دحيدح عن الإدارة العامة لأمن السواحل .

ووفق الوكالة، تناول الاجتماع مناقشة التعاون الأمني وتبادل الخبرات والتدريب في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأمن السواحل وطيران الشرطة والمختبرات الجنائية.

واتفق خلال الاجتماع بين الطرفين على وضع التجارب والخبرات الأمنية والامكانيات التدريبية لدعم وزارة الداخلية الليبية.

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