صالح يؤكد أهمية رسم سياسة عامة تُحقق التنمية وتعزز الإصلاحات الاقتصادية

2021/11/03 | 15:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، أهمية رسم سياسة عامة تُحقق التنمية وتعزز الإصلاحات الاقتصادية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، وزير التخطيط خالد بتال"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية رسم السياسات العامة في البلد لتحقيق التنمية الاقتصادية والدور المهم لوزارة التخطيط في هذا الصدد، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتهيئة فرص العمل والحدّ من معدلات الفقر والبطالة".

واضاف انه "تم التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لإيجاد سياسة مالية واقتصادية تحقق الاستقرار وتعزز الإصلاحات على مختلف الصعد والقطاعات من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي، ودعم القطاع الخاص والاستثمار".

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