2021/11/03 | 15:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية مجاري ذي قار، الاربعاء، عن سرقة 300 غطاء فتحة مجاري (منهول) خلال شهر الماضي في الناصرية، محذرة من ان هذه السرقات ستعرض ارواح المواطنين للخطر.

وقال مدير مجاري ذي قار حيدر كريم الاسدي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (3 تشرين الثاني 2021)، ان "ظاهرة سرقة المنهولات والتي انتشرت بشكل سلبي وواسع، دفعت المديرية الى اطلاق حملة واسعة لمعالجة الوضع وتفادي وقوع حوادث مميتة نتيجة سقوط المواطنين في فتحات المجاري المكشوفة".

واضاف البيان، ان "الدائرة رصدت حالات السرقة في عدة مناطق من الناصرية، وتم ورفع دعاوئ قضائية ضد المتسببين".

واوضح، ان "الاسدي دعا شرطة ذي قار لمتابعة هذا الملف وملاحقة المشتبه بهم، لاسيما ضعاف النفوس من بعض اصحاب دراجات الحمل (الستوتات) الذين يعمدون لسرقة الاغطية وبيعها".

واشار البيان، الىانه "سيتم مداهمة معامل صهر المعادن في الناصرية، وغلق كل معمل يثبت تورطه في شراء تلك المنهولات وصهرها".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة تعلن سرقة المئات من أغطية 'المجاري' خلال شهر واحد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة تعلن سرقة المئات من أغطية 'المجاري' خلال شهر واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).