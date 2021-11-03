2021/11/03 | 15:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاربعاء، باصابة مقاتلين اثنين من الحشد الشعبي، اثر انفجار عبوة ناسفة، اثناء عملية تعقب لداعش في جبال حمرين بمحافظة ديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار يستهدف الحشد الشعبي في ديالى ويخلف جريحين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار يستهدف الحشد الشعبي في ديالى ويخلف جريحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).