2021/11/03 | 15:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في واحدة من أكبر عمليات الاختراق في إسرائيل، أعلنت مجموعة من المقرصنين الإيرانيين تطلق على نفسها "بلاك شادو"، أنها نشرت بيانات كاملة لموقع "أطرف"، بعدما لم تتلق الفدية المالية التي كانت قد طلبتها من المعنيين، وذلك وفقا لتقرير موقع "تايمز أوف إسرائيل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فدية بقيمة مليون دولار.. بيانات مجتمع الميم في إسرائيل بيد "مخترقين إيرانيين") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فدية بقيمة مليون دولار.. بيانات مجتمع الميم في إسرائيل بيد "مخترقين إيرانيين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).