2021/11/03 | 15:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، على أهمية رسم سياسة عامة تُحقق التنمية وتعزز الإصلاحات الاقتصادية.وذكر مكتبه في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان ” رئيس الجمهورية استقبل، في قصر السلام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية يؤكد أهمية رسم سياسة عامة تُحقق التنمية وتعزز الإصلاحات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يؤكد أهمية رسم سياسة عامة تُحقق التنمية وتعزز الإصلاحات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يؤكد أهمية رسم سياسة عامة تُحقق التنمية وتعزز الإصلاحات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).