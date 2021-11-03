2021/11/03 | 15:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، إجراءها تعديلاً على الية تحويل المشمولين بقرار 315 الى عقود.وتضمنت التعديلات بحسب كتاب صادر من وزارة المالية واطلع عليه “المركز الخبري الوطني”، حذف عبارة (استنادا لأحكام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تصدر تنويهًا مهمًا لمؤسسات الدولة بشأن قرار 315 المركز الخبري الوطني.

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