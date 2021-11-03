مؤشر السوق يرتفع في تداولات الاربعاء بنسبة 0،29%

2021/11/03 | 15:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ارتفع مؤشر سوق العراق للاوراق المالية (البورصة)، الاربعاء، بنسبة 0،29%.

وجرى خلال الجلسة تداول 467,6 مليون سهم بقيمة 371 مليون دينار.

بدورهم باع المستثمرون الاجانب 12 مليون سهم بقيمة بلغت 22 مليون دينار بعد تنفيذ 29 صفقة على اسهم 3 شركات.

وتصدرت شركة طريق الخاز الشركات الرابحة بـ16.07% تلتها الخليج للتأمين بـ4.69%.



فيما تصدرت شركة دار السلام للتأمين الشركات الخاسرة بـ5.77% تلتها شركة مصرف الشرق الاوسط بـ4.76%.

كما بلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي 23 شركة.

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