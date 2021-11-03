المالية تجري تعديلاً على آلية توظيف المشمولين بالقرار 315

2021/11/03 | 15:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إجراء تعديل على آلية تحويل المشمولين بقرار 315 إلى عقود.وبحسب وثيقة نشرتها الوكالة الرسمية، فقد “خاطبت وكيل وزارة المالية طيف سامي محمد الوزارات كافة، بوضع آلية لعالجة العاملين بصفة عقد في مؤسسات الدولة كافة”.

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