إعلان تأسيس ’الكتلة الشعبية المستقلة’.. محمد عنوز منسقاً وسجاد سالم ناطقاً رسمياً

2021/11/03 | 15:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن عدد من المرشحين المستقلين الفائزين بالانتخابات، الاربعاء، عن تأسيس الكتلة الشعبية المستقلة، وتسمية منسقاً وناطقاً رمسياً بأسم الكتلة.

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وذكرت الكتلة في بيان، تلقاه "ناس" (3 تشرين الثاني 2021)، انه "تم الاتفاق بين عدد من المرشحين المستقلين الفائزين على تشكيل " الكتلة الشعبية المستقلة " وهي كتلة نيابية منفتحة على المرشحين الفائزين جماعات وأفراد بغض النظر عن الانتماء القومي والديني والمذهبي، والانضمام اليها وفق آليات عمل ترعى المشاركة الكاملة في قرارها السياسي".

واضاف البيان ان "الكتلة تتبنى بناء دولة المواطنة وتنبذ نهج المحاصصة وتقوم بمهام الرقابة الفعالة والتشريع الرصين وتكافح الفساد المالي والإداري وتدافع عن حقوق المواطنين في الثروة الوطنية وتحافظ على القرار الوطني المستقل".

واشار البيان الى انه "تم الاتفاق أن يكون محمد عنوز منسقاً لهذه الكتلة، وسجاد سالم ناطقاً رسمياً".

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