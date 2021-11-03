2021/11/03 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تحدثت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، اليوم الاربعاء، عن زيادة الوفود الاجنبية وعودة نشاط السياحة في ذي قار.

وقال مدير مفتشية اثار ذي قار عامر عبد الرزاق في تصريح لـ(بغداد اليوم)، ان "محافظة ذي قار شهدت توافد اعداد كبيرة من السواح من خارج العراق وكذلك من محافظات اخرى وجاء ذلك بعد زيارة الحبر الاعظم لمدينة الناصرية ومدينة اور والذي تحدث خلالها انه جاء ليصلي الصلاة الإبراهيمية الاولى بالعالم، ويؤسس للحج المسيحي".

واضاف ان "موسم السياحة في ذي قار يبدا من الاول من تشرين وينتهي في الاول من نيسان من كل عام وفي هذا الموسم فقد كان مبكرا وباعداد تفاجئنا بها فمن العراق كانت هنالك سفرات لشركات سياحية كثيرة وحتى من كردستان العراق يضاف الى ذلك وهو الاهم وفود من كافة جنسيات العالم ، سابقًا كان يصل وفدا واحدا اجنبيا كل شهر ، اما الان فلايمر يوم دون ان يصل وفد اجنبي ".

وتابع ان " مفتشية اثار ذي قار عملت بجهود كبيرة لتحفيز الناس لزيارة الناصرية والمواقع السياحية من داخل العراق وخارجه"، مؤكدا ان "المفتشية انشأت دليل سياحي آثاري وهو بنسختين عربية واجنبية وهذا لاول مرة يعمل به ، وقامت بتوزيعه للشركات السياحية والسواح والشخصيات المهمة والفنادق السياحية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة تكشف سبب زيادة الوفود الاجنبية وعودة نشاط السياحة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة تكشف سبب زيادة الوفود الاجنبية وعودة نشاط السياحة في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).