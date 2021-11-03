بغداد اليوم تنشر أسعار الدولار بالأسواق المحلية في العراق - عاجل

2021/11/03 | 15:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - العراق

سجلت أسعار صرف العملة، اليوم الأربعاء، بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات ارتفاعاً طفيفاً.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "سعر العرض في بغداد بلغ 138.500 ، فيما كان سعر الطلب 147.500".

وأضاف أن "سعر صرف العملة في المحافظات الشمالية وصل إلى 148.750 دينار للعرض و 147.750 للطلب"، مبيناً أن "أسعار الصرف بالمحافظات الجنوبية للبلاد بلغت 148.500 دينار ، بينما كان سعر الطلب 147.500 دينار".

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