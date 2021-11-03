وصول ادوية لعلاج فقر الدم والاورام السرطانية

2021/11/03 | 15:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت وزارة الصحة عن وصول ادوية متنوعة من مناشىء عالمية رصينة لعلاج فقر الدم "الورم النقي المتعدد" ونوع نادر من السرطانات اللمفاوية و متلازمة خلل التنسج النقوي الذي سببه مشاكل في الكروموسومات ويعمل عن طريق مساعدة نخاع العظم على إنتاج خلايا دم طبيعية وقتل الخلايا غير الطبيعية فيه.واكد مدير الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) ، الصيدلاني علي حسن البلداوي ، انه سيتم توزيع الادوية على المؤسسات الصحية والمراكز المتخصصة وحسب الاحتياج./انتهى5

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