مصرع ثلاثة شبان في حادث سير في الديوانية

2021/11/03 | 15:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ نينا/ لقي ثلاثة شبان مصرعهم في حادث سير وقع على طريق الديوانية السريع .وقال مصدر في الدفاع المدني :" ان الحادث نجم عن اصطدام سيارة صالون بشاحنة ".واضاف :" ان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخراج جثث الشبان الثلاثة من السيارة بصعوبة ، نتيجة شدة الاصطدام "./ انتهى

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