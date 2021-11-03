2021/11/03 | 15:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تبدأ الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 بعد في بيكين، بيد أنّ المنافسة بين فريقي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بدأت من خلال تسجيل نقاط في مجال الموضة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أولمبياد 2022: المنافسة على أشدّها بين كندا وأمريكا... والبداية من الأزياء الموحّدة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أولمبياد 2022: المنافسة على أشدّها بين كندا وأمريكا... والبداية من الأزياء الموحّدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).