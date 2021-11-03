اجتماع بين العراق وإيران حول ملف الديون العالقة

2021/11/03 | 15:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الاجتماع ملف الديون العالقة

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن البنك المركزي العراقي، الأربعاء، عقد اجتماع مع نظيره الإيراني بشأن ملف الديون العالقة.

وذكر إعلام البنك المركزي في بيان، 3 تشرين الثاني/نوفمبر، أنّ "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف اجتمع بنظيره الإيراني علي صالح آبادي الذي يزور العراق برفقة وفد مصرفي واقتصادي".

وأضاف البيان، أنّ "اللقاء الذي حضره من الجانب العراقي مدير عام المصرف العراقي للتجارة، بحث سبل التعاون في القطاع المصرفي بين الطرفين وإمكانية معالجة المستحقات المالية الخاصة بالجانب الإيراني وفق سياقات الاتفاقية المحدد".

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