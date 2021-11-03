الامن الوطني ينفي وجود صفحة رسمية باسم رئيس الجهاز على مواقع التواصل

2021/11/03 | 15:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى جهاز الأمن الوطني وجود أي صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بإسم رئيس الجهاز حميد الشطري.

وذكر الجهاز في بيان ان “جهاز الأمن الوطني، ينفي وجود أي صفحة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بإسم رئيس الجهاز حميدالشطري“.

واكد الجهاز ان “الصفحات المعتمدة لنشر الأخبار والنشاطات هي الصفحات الرسمية فقط والموجودة على منصات التواصل الاجتماعيوسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المسؤولين عن هذه الصفحات الوهمية“.

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