الاعلان عن تشكيل 'الكتلة الشعبية المستقلة'

2021/11/03 | 15:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسس عدد من المرشحين المستقلين الفائزين بالانتخابات، الاربعاء، الكتلة الشعبية المستقلة، وتسمية منسقا وناطقا رسميا بأسم الكتلة.

وذكرت الكتلة في بيان، تلقى NRT عربية، نسخة منه، (3 تشرين الثاني 2021)، انه "تم الاتفاق بين عدد من المرشحين المستقلين الفائزين على تشكيل الكتلة الشعبية المستقلة، وهي كتلة نيابية منفتحة على المرشحين الفائزين جماعات وأفراد بغض النظر عن الانتماء القومي والديني والمذهبي، والانضمام اليها وفق آليات عمل ترعى المشاركة الكاملة في قرارها السياسي".

واضاف البيان ان "الكتلة تتبنى بناء دولة المواطنة وتنبذ نهج المحاصصة وتقوم بمهام الرقابة الفعالة والتشريع الرصين وتكافح الفساد المالي والإداري وتدافع عن حقوق المواطنين في الثروة الوطنية وتحافظ على القرار الوطني المستقل".

واوضح، انه "تم الاتفاق أن يكون محمد عنوز منسقا لهذه الكتلة، وسجاد سالم ناطقا رسميا".

N.A

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