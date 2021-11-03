اكتشاف أقدم معمل نبيذ في العراق

2021/11/03 | 15:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر علماء آثار في مدينة دهوك بشمال العراق على معصرة نبيذ يعود تاريخها لنحو 2700 سنة، ويعتقد أنها أول وأقدم معصرة يتم العثور في حضارة وادي الرافدين.

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