الكهرباء تحدد مصير مشروع العدادات الإلكترونية

2021/11/03 | 15:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، مصير مشروع العدادات الإلكترونية، فيما اشارت الى وضع خطة لتنويع مصادر الطاقة.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، في تصريح صحفي، إن “الوزارة أعدَّت خطة لإنتاج الطاقة النظيفة ؛ إذ تعاقدت مع شركات عدة لبناء مشاريع استثمارية، كشركة بور شاينا وتول ومصدر وغيرها”، مبيناً، أن “سقف المرحلة الأولى منها […]

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