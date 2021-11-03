2021/11/03 | 15:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت مديرية مجاري ذي قار عن سرقة 300 غطاء فتحة مجاري “منهول”، خلال الشهر الماضي في مدينة الناصرية، محذرة من ان هذه السرقات ستعرض ارواح المواطنين للخطر.وقال مدير مجاري ذي قار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ظاهرة “المنهولات”..ذي قار تحذر من خطر مميت المركز الخبري الوطني.

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