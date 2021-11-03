أين كل الأشياء ؟ .... ست قصائد - منى حلمي

2021/11/03 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي -------------------------------1 _ كما تحبنى أمى ----------------- أبحث عن وطن يعدل بين النساء والرجال يوازن بين الحقيقة والخيال وطن يحبنى كما تحبنى أمى فى خطوة يختصر ألاف الأميال لا يسألنى عن ديانتى وفصيلة دمى يفضح كل لص خائن ومحتال أبحث عن وطن يهوى الشِعر يعشق الغِناء لا يعبد الدولار وال ......





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