مقتدى الصدر يتخذ قرارا بشأن سرايا السلام

2021/11/03 | 16:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، بعزل الهيأة الجهادية العليا وتشكيل لجنة لتصحيح مسار سرايا السلام.وحصل NRT عربية اليوم (3 تشرين الثاني 2021) على وثيقه تحمل توقيع الصدر وجه فيها بعزل الهيأة الجهادية العليا ويشكل لجنة لتصحيح مسار سرايا السلام.

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