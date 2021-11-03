أول اجتماع لرئيس جهاز الأمن الوطني الجديد حميد الشطري (صور)

2021/11/03 | 16:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى مستشار الأمن القومي قاسم

الأعرجي، الأربعاء، زيارة إلى مقر جهاز

الأمن الوطني، التقى خلالها رئيس

الجهاز حميد الشطري.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن

القومي في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "

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