2021/11/03 | 16:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات نينوى، حكما بالسجن

عشر سنوات بحق مدير التسجيل العقاري

السابق ومعاونيه وذلك عن تزويرهم عقار

عائد الى مديرية بلدية الموصل.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء

الأعلى، إن "المحكمة أصدرت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن لمسؤول حكومي ومعاونيه ولمدانين بالمتاجرة بالأعضاء البشرية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن لمسؤول حكومي ومعاونيه ولمدانين بالمتاجرة بالأعضاء البشرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).