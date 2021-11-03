2021/11/03 | 16:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يتنقل الرسّام الألباني دافيد كريماذي من حانة الى أخرى، ليبدع بريشته المغمّوسة في القهوة بورتريهات لوجوه الزبائن.الحانات في ألبانيا لها أهمية كبرى إذ إن شرب القهوة خلال استراحات النهار بمثابة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرسم بالقهوة..



فن وتسلية وعلاج في ألبانيا المركز الخبري الوطني.

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