رئيس ’الكتلة الصدرية’ يعلن إغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي

2021/11/03 | 16:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

نود إعلام جميع الاخوة الاعزاء و المتابعينبأنني سوف اقوم بغلق جميع حسابتي في مواقع التواصل الاجتماعي خلال مدة اقصاها ١٢ ساعة وهي:١-الحساب في التويتر (حسن العذاري)٢-البيج في الفيس بوك (حسن العذاري)٣-الصفحة الشخصية في الفيس بوك (حسن ابو جعفر العذاري)وذلك بسبب كثرة الحسابات الوهمية والمزورة بأسميفمن الان فصاعداً لا يوجد اي حساب في مواقع التواصل الاجتماعي يمثلني على الإطلاق.ولكم مني فائق المحبة والاحترام و نسألكم الدعاء

اخوكمحسن العذاري

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