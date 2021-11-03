الشيوخ المودرن وصناعة التطرف الدينى - محمد فُتوح

2021/11/03 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_فُتوح ------------------------------------------الشهرة ، والنجومية الآن ، لم تعد وفقاً على المطربين والمطربات ، الممثلين ، و الممثلات ، نجوم ولاعبى كرة القدم ، والراقصات .



بل زاحمهم فئة جديدة ، هم الشيوخ الشبان ، أو الشيوخ " المودرن " كما أسميهم .



هم " مودرن " من حيث المظهر ، يرتدون البدلة العصرية ، بدون لحى ، فقط بعضهم لا مانع من أن يطلقها قليلاً .



منهم منْ تنحفر على جبهته " زبيبة الصلاة " ، ل ......





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