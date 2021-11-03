الشيوخ المودرن وصناعة التطرف الدينى - محمد فُتوح

#محمد_فُتوح ------------------------------------------الشهرة ، والنجومية الآن ، لم تعد وفقاً على المطربين والمطربات ، الممثلين ، و الممثلات ، نجوم ولاعبى كرة القدم ، والراقصات .
بل زاحمهم فئة جديدة ، هم الشيوخ الشبان ، أو الشيوخ " المودرن " كما أسميهم .
هم " مودرن " من حيث المظهر ، يرتدون البدلة العصرية ، بدون لحى ، فقط بعضهم لا مانع من أن يطلقها قليلاً .
منهم منْ تنحفر على جبهته " زبيبة الصلاة " ، ل ......
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