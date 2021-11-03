"أزمة قرداحي".. هل تعقد جهود لبنان في تلقي دعم مالي من دول الخليج؟ وما حجم التبادل التجاري؟

2021/11/03 | 16:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر دول الخليج سوقًا رئيسية للبنان الذي يحاول تخطي أزمة اقتصادية خانقة بمساعدة "أشقائه العرب" والجهات الدولية.هل ستؤدي الأزمة الدبلوماسية الأخيرة إلى تعقيد هذه المساعي؟ وكم بلغ حجم التبادل التجاري بين لبنان ودول الخليج؟

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