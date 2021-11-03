2021/11/03 | 16:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني انخفض سعر خام البصرة الخفيف والثقيل، اليوم الأربعاء، بشكل طفيف، ليسجل الأول 84.15 دولاراً والثاني 77.81، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عالمياً.وانخفض خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 3 سنتات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خام البصرة يتراجع مع انخفاض أسعار النفط عالمياً المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خام البصرة يتراجع مع انخفاض أسعار النفط عالمياً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خام البصرة يتراجع مع انخفاض أسعار النفط عالمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).