إحباط محاولة تهريب حاويات مخالفة في ميناء أم قصر

2021/11/03 | 16:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، ضبط وإحباط محاولة تهريب (3) حاويات مخالفة للشروط والضوابط في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهياة في بيان صحفي، ان “كوادرها في منفذ ميناء أم قصر الشمالي ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية الواردة وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني وكمرك بوابة البصرة، تمكنت من ضبط ثلاثة حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد”.

واضافت الهياة، “من خلال الكشف والتدقيق تبين وجود (مستلزمات طبية غير مرخصة وعفش مستعمل ودراجات نارية ممنوعة من الاستيراد) معدة للتهريب”.

واكدت انه “تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

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