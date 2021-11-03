صالح يدعو إلى تقديم أفضل الخدمات وتهيئة فرص العمل والحد من الفقر والبطالة

2021/11/03 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

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دعا رئيس الجمهورية برهم صالح أهمية الى رسم سياسة عامة تعزز الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال استقباله وزير التخطيط خالد بتال أكد صالح أهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتهيئة فرص العمل والحدّ من معدلات الفقر والبطالة..



هذا واكد الجانبان على ضرورة مضاعفة الجهود لإيجاد سياسة مالية واقتصادية تحقق الاستقرار وتعزز الإصلاحات على مختلف الصعد والقطاعات من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي ودعم القطاع الخاص والاستثمار.

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