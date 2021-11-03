السيد الصدر يشكل لجنة لتصحيح مسار سرايا السلام في سامراء المقدسة

2021/11/03 | 16:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع قرر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، عزل الهيئة الجهادية العليا وتشكيل لجنة لتصحيح مسار سرايا السلام في سامراء المقدسة.ووفقا لوثيقة موقعة من السيد الصدر حصلت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع)، جاء فيها "بسمه تعالى، يعين كل من الأخوة علي شرهان ونضير الزيدي وحيدر السعيدي لجنة مشرفة على تصحيح مسار السرايا في سامراء المقدسة والعمل على تنظيم الامور الشرعية والعقائدية والاخلاقية والجهادية والعسكرية والأمنية والاستخبارية، وكل الاختصاصات الاخرىٰ مع كامل الصلاحية الممنوحة منا على أن يراعوا في ذلك الاحتياط فإنه سبيل النجاة، وأن يرجعوا الينا في مهام امورهم في المدة الممنوحة لهم في تطبيق ذلك الامر". وتابع: "على أن يكونوا بدل الهيئة الجهادية العليا التي تعتبر من الان معزولة بأمرنا ويحول الأخ ابو ياسر مستشاراً جهاديا لنا فقط".

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