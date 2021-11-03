2021/11/03 | 16:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ظهور بثور على اللسان، أمر له أسباب عدة، أبرزها إهمال نظافة الفم؛ حيث تتكاثر البكتيريا في الفم مسببة نشوء بثور على اللسان.أسباب بثور اللسان وأرجعت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منها اهمال النظافة..



اسباب ظهور البثور على اللسان المركز الخبري الوطني.

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