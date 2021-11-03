بعد إعلان إيراني.. البنتاغون يكشف لـ

2021/11/03 | 16:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شككت وزارة الدفاع الأميركية، الأربعاء، في مزاعم إيران بشأن حادث وقع في بحر عمان، وخاصة الادعاء بأن قوات بحرية أميركية حاولت استعادة ناقلة نفط من البحرية الإيرانية.

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