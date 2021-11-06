2021/11/06 | 16:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم السبت، عودة العمل في مشروع طريق الحج البري بعد توقف دام عدة سنوات بسبب الازمة المالية والجائحة.وقال الياسري في تصريح صحفي بموقع العمل، تابعه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجف..عودة العمل في مشروع طريق الحج البري المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف..عودة العمل في مشروع طريق الحج البري) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف..عودة العمل في مشروع طريق الحج البري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).